Fondazione Rugby Frascati, tutti uniti per la statua del rugby

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RomaToday

Frascati (Rm) – Una grande iniziativa della Fondazione Rugby Frascati nell’ambito dei festeggiamenti per il 70esimo anniversario del club tuscolano. Domenica scorsa, all’interno dello stand allestito nella prestigiosa cornice di Villa Torlonia in occasione della tradizionale “Festa dello Sport”, la Fondazione Rugby Frascati ha lanciato un referendum per scegliere tra cinque “modelli” preparati dallo studio M’Arte Scultura (l’ex rugbysta Fulvio Merolli e Alessia Forconi) e costruire così una statua che raffigurerà un giocatore di rugby e che verrà posta nel piazzale antistante la stazione della cittadina tuscolana (che sarà riqualificata a breve dal Comune). Oltre trecento persone hanno già partecipato al sondaggio e tra questi il sindaco di Frascati Roberto Mastrosanti, gli assessori allo sport e alla cultura Claudio Marziale e Emanuela Bruni, alcuni consiglieri comunali e il senatore Emanuele Dessì, Questa iniziativa ha coinvolto molti rugbysti frascatani e i rappresentanti dei tre club della palla ovale tuscolana ma anche i rappresentanti delle attuali tre realtà della palla ovale frascatana (vale a dire il Frascati Rugby Union, il Frascati Rugby Club e i Lupi Frascati Rugby) che si sono uniti tra di loro senza distinzione di società (forse è un inizio…) per la scelta di questo monumento. Tra l’altro, presso lo stand della Fondazione Rugby Frascati e alla presenza delle massime autorità comunali, è stato presentato alla popolazione anche il progetto del nuovo stadio del rugby che prevede la ristrutturazione, l’ammodernamento e la messa in sicurezza dell’impianto di Cocciano tramite un project financing. Ma il referendum per la scelta del modello che ispirerà il monumento del rugby non si è ancora chiuso. La seconda consultazione ci sarà sabato presso il campo di Cocciano, in occasione del torneo degli Old intitolato alla memoria di Stefano Marcotulli (un altro degli eventi programmati nell’ambito degli eventi sul 70esimo del Rugby Frascati) e la terza in due momenti distinti: domenica mattina in passeggiata ed il pomeriggio al campo di Spinoretico dove ci sarà lo storico debutto in serie A della squadra femminile del Frascati Rugby Union. Lunedì prossimo, presso la sede sociale, la commissione preposta procederà allo spoglio delle schede e comunicherà alla cittadinanza quale sarà il monumento scelto dai cittadini in onore dei rugbisti frascatani.