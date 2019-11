Fondazione Rugby Frascati: presentazione del nuovo “monumento al rugby” e della mostra

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RomaToday

Frascati (Rm) – Proseguono gli eventi organizzati dalla Fondazione nel 70esimo anniversario della nascita del Rugby Frascati. Un importante appuntamento si terrà giovedì alle ore 18 nella cornice della Sala degli Specchi del palazzo comunale di Frascati: in quella sede verrà presentato il “monumento al rugby” risultato vincitore nel referendum popolare lanciato dalla Fondazione a fine settembre. Durante la cerimonia, gli artisti che hanno predisposto il bozzetto presenteranno ai partecipanti e alla città un modello ridotto del monumento che verrà eretto nella rinnovata piazza davanti alla stazione per gentile concessione dell’amministrazione comunale di Frascati. E’ stato un referendum di grande “impatto” e successo per il movimento rugbystico frascatano che ha partecipato in massa (e in maniera compatta) alla votazione del bozzetto preferito, segno che il cuore pulsante della palla ovale tuscolana batte sempre in maniera forte. A rimarcare l’importanza dell’evento di giovedì, che rappresenta un altro bel traguardo per la storia del Rugby Frascati e per il rugby italiano in generale, c’è il “ricco parterre” di ospiti che saranno presenti presso la Sala degli Specchi: oltre ai “padroni di casa”, vale a dire il sindaco di Frascati Roberto Mastrosanti e le altre autorità comunali che tanto hanno lavorato per questo obiettivo, sono annunciati in arrivo anche il presidente della Federazione Italiana Rugby (Fir) Alfredo Gavazzi, ma anche il segretario generale Claudio Perruzza ed il presidente del Comitato regionale Antonio Luisi. Nel corso della cerimonia verrà presentata la “Mostra Rugby Frascati: 70 anni di rugby, passione, amore e cittadinanza” che sarà visitabile dal 14 dicembre al 14 gennaio presso la prestigiosa cornice delle Scuderie Aldobrandini, al fianco del palazzo comunale. Al termine della cerimonia di giovedì, inoltre, la Fondazione organizzerà per tutti i soci e i partecipanti un gustoso Terzo Tempo presso l’associazione culturale. Un appuntamento imperdibile a cui tutta la cittadinanza e gli appassionati della palla ovale sono caldamente invitati a partecipare.