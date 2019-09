Fondazione Rugby Frascati, sabato il convegno “La donna nello sport: da novità a parità”

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RomaToday

Frascati (Rm) – “La donna nello sport: da novità a parità”. E’ questo il tema del convegno che sabato si svolgerà nell’affascinante location dell’Auditorium delle Scuderie Aldobrandini, in piazza Marconi a Frascati. Un appuntamento molto importante su una tematica estremamente attuale, un evento organizzato dalla Fondazione Rugby Frascati nell’ambito dei festeggiamenti del 70esimo anniversario del Rugby Frascati. Il programma dei lavori, che saranno moderati dal giornalista Paolo Cecinelli, si aprirà alle 9,30 coi saluti istituzionali del sindaco di Frascati Roberto Mastrosanti, dell’assessore allo Sport Claudio Marziale, dell’assessore alla Cultura Emanuela Bruni e del consigliere regionale della Fir Lazio Sabrina Miceli. A seguire sarà fatta una breve presentazione del convegno che alle 10,15 vedrà un momento molto importante, vale a dire la presentazione della squadra del Rugby Frascati Union 1949 che farà il suo debutto assoluto nel campionato nazionale femminile di serie A, portando con grande orgoglio in giro per l’Italia il nome della cittadina tuscolana. Alle 10,45 ci sarà una relazione introduttiva da parte di Maria Cristina Tonna e poi la successiva apertura di una tavola rotonda a cui parteciperanno nomi di spicco del mondo della politica e dello sport come Emanuele Dessì, Maria Spena, Ivana Veronese, Flaminia Bottacchiari, Onorio Rebecchini, Claudio Gori e Marisell Mendez. La conclusione dei lavori è fissata per le 12,45. La Fondazione Rugby Frascati auspica una corposa partecipazione all’evento da parte di tanti cittadini e appassionati di sport, stante la tematica molto attuale.