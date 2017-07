L'AS Roma compie 90 anni : "E' un giorno nel cuori di tutti noi"

Novant’anni fa nasceva l’As Roma. Al 22 luglio del 1927 risale infatti l’atto costitutivo che sancisce, di fatto, la fondazione del club giallorosso. Dalla felice intuizione di Italo Foschi, fu così istituita nella Capitale un'unica squadra di calcio, risultante dalla fusione dell’Alba Roma, del Roman e della Fortitudo.

Le sfilate dei tifosi giallorossi

Per festeggiare i novant’anni dell’AS Roma, alcuni gruppi di tifosi si sono presentati nella serata di venerdì al Circo Massimo. Il luogo dove, ogni romanista, ad inizio stagione sogna di concludere il campionato di Serie A. Migliaia di supporter hanno invece sfilato per in via degli Uffici del Vicario, la storia sede dove fu effettivamente celebrata la nascita della società capitolina.

Nessuna divisione nel cuore giallorosso

A smorzare le polemiche tra quanti ritengono che la data della fondazione vada ricercata nel giugno e quelli che invece, come i molti tifosi che si son visti ieri, la collocano a luglio, ha provveduto la stessa AS Roma. Con un Tweet salomonico, postato nella mattinata di sabato 22 luglio. “Un giorno nel cuore di tutti noi -si legge sulla pagina ufficiale della società giallorossa - Perché non c’è divisione nel cuore di chi ama la Roma”.