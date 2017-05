Fognini fuori dagli Internazionali: "Volevo giocare la sera. A Roma se chiedi una cosa, fanno il contrario"

Termina agli ottavi di finale il cammino di Fabio Fognini agli Internazionali Bnl d'Italia. Il tennista ligure, sul Centrale del Foro Italico, è stato sconfitto in due set dal tedesco Alexander Zverev (n.17 del ranking mondiale) col punteggio di 6-3 6-3 in un'ora e 18 minuti di gioco. Con l'uscita di Fognini, l'Italia non ha più rappresentanti nel torneo Master 1000 ospitato nella capitale.

"Ero l'unico italiano rimasto e avrei preferito giocare di sera, ma a Roma se chiedi una cosa, fanno il contrario". Ha detto. Inevitabile la domanda sulla discussione con il giudice di sedia nel secondo gioco del secondo set: "Diciamo che su quella palla ha fatto una c...... Tutto qui – ha tagliato corto l’azzurro -. Per il resto oggi c’'ra tanto vento ed il campo era molto veloce. Condizioni che agevolavano lui. Avrei preferito giocare di nuovo di sera, questo è poco ma sicuro. Comunque bisogna dire che lui non mi ha fatto proprio giocare, ha fatto tutto molto bene".

Per la seconda volta in tre anni terzo turno fatale per Fognini: "Bilancio? La cosa positiva è che sto giocando bene e sono molto fiducioso per il futuro. Il pubblico mi ha sostenuto dall’inizio alla fine, nulla da dire. Però, ripeto, lui alla fine ha mostrato un po’ di tensione avrei tanto voluto vedere cosa sarebbe successo se recuperavo fino al 5-4 anche perché avrei risposto a favore di vento. Parigi? Dipende solo da Flavia!", ha sorriso. "Ora però corro a casa a vincere il mio trofeo più grand"..