Roma, Florenzi si è operato ancora: stagione finita. Dal web scatta #DajeAle

Il peggio è stato confermato. Alessandro Florenzi oggi è stato costretto ad un nuovo intervento al crociato. Il giocatore ha raggiunto Villa Stuart con la moglie Ilenia, si è sottoposto alla risonanza magnetica che ha evidenziato la rottura del legamento crociato già operato lo scorso 28 ottobre poi all'operazione eseguita ancora dal Professor Mariani. L'intervento è terminato verso le 14.30, adesso sono previsti 5 mesi di stop più il periodo di recupero.

La Roma e suoi tifosi sono con il fiato sospeso. Così, sui social, per alleviare l'attesta è scoppiato l'hashtag #DajeAle. "È quando cala l'oscurità della mezzanotte che si avvicina di più l'alba del nuovo giorno", scrive un supporter della Lupa.

"Non mollare campione, ti aspettiamo ancora più forte", sottolinea un laziale. Messaggi anche da juventini, interisti, napoletani, milianisti. Ma anche giornalisti, dirigenti e calciatori. Una montagna di affetto per l’uomo prima ancora che per il giocatore di calcio.

