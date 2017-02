Roma, Florenzi choc: si opera di nuovo. Stop di 6/7 mesi

Alessandro Florenzi dovrà operarsi di nuovo. Il jolly della Roma che è finito sotto i ferri ad ottobre per la rottura del crociato del ginocchio sinistro, ha rimediato una ricaduta allo stesso ginocchio. A Villa Stuart l'esterno giallorosso domani sarà operato in artroscopia e tornerà in campo tra 6/7 mesi.

Tutta colpa di un gesto durante una partitella con la Primavera. Florenzi, in corsa, ha tentato un velo poggiando il peso sulla gamba destra. Il movimento, però, ha generato una distorsione all'altro ginocchio, il sinistro, quello operato per la ricostruzione del legamento crociato a ottobre.

Subito il dolore e la terribile sensazione di una ricaduta, poi confermata. Immediati gli esami, quindi l'operazione e un nuovo countdown verso il rientro in campo ormai la prossima stagione.