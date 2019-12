Fiorentina-Roma 1-4: i giallorossi sbancano Firenze con un poker

Nell'anticipo del venerdì di questa spezzettata 17ª giornata di Serie A, Fiorentina-Roma finisce 1-4. I giallorossi lasciano la partita in bilico per tutto il primo tempo, andando in doppio vantaggio con Dzeko e Kolarov, salvo poi facendosi riavvicinare da Badelj al 34'. Nel secondo tempo gli ospiti dilagano con Pellegrini e Zaniolo (entrambi serviti da Dzeko). In classifica al momento la Roma è quarta con 35 punti.

La cronaca

Parte subito forte la Viola: rispettivamente al 10' e al 12', Vlahovic e Boateng impensieriscono Pau Lopez. Al 13' ecco un gran diagonale della punta serba che supera il portiere giallorosso, ma invano: l'azione viene fermata per fuorigioco ed il gol annullato.

Sei minuti dopo il vantaggio della Roma: Pellegrini lancia Zaniolo che serve al volo Dzeko a due passi dalla porta: è 0-1. Al 20' Pezzella stende Zaniolo al limite dell'area e vince un cartellino giallo. Sulla punizione che segue Kolarov non perdona: tiro a giro, Dragowski immobile e 0-2.

Al 27' Zaniolo prova a chiudere la partita, ma Pezzella mura il suo tiro. Al minuto 34, invece arriva il gol della Fiorentina: una conclusione dal limite di Caceres si trasforma in assist per Badelj, che da posizione ravvicinata non sbaglia: 1-2. Il primo tempo si chiude su questo risultato, dopo le ammonizioni di Zaniolo, Caceres e Kolarov.

Nella ripresa si aggiungono alla lista dei cattivi, tra gli ammoniti, Diawara e Castrovilli, Pedro al 66' entra in campo al posto di Boateng. Pellegrini, dopo un tentativo potente ma parato al 71', trova la via del gol al 73, dopo uno scambio con Dzeko: è 1-3.

La Fiorentina a questo punto si arrende e per entrambe le squadre inizia la girandola della sostituzioni: per la Roma fuori Perotti e Pellegrini e dentro Mkhitaryan e Under. Uscirà anche Zaniolo, al 90' per Spinazzola, ma prima di lasciare il campo il talento giallorosso al minuto 88 segna l'1-4 chiudendo ottimamente un contropiede con un diagonale chirurgico. Prima del fischio finale, da registrare una traversa di Vlahovic su punizione.

Le pagelle della Roma

PAU LOPEZ 6,5

FLORENZI 6

MANCINI 7

SMALLING 6,5

KOLAROV 6,5

DIAWARA 6,5

VERETOUT 6

ZANIOLO 7 (FUORI AL 90')

PELLEGRINI 7,5 (FUORI ALL'86')

PEROTTI 6 (FUORI AL 76')

DZEKO 7,5

MKHITARYAN 6 (DENTRO AL 76')

UNDER (DENTRO ALL'86') sv

SPINAZZOLA (DENTRO AL 90') sv