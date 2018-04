Fiorentina-Lazio, probabili formazioni: Luis Alberto torna titolare

La Lazio affronta la Fiorentina nel turno infrasettimanale della 33^ giornata di Serie A. Inzaghi vuole rimettersi in marcia dopo l'eliminazione in Europa League ed il pareggio nel derby. Immobile, capocannoniere del campionato, farà di tutto per esserci e segnare con l'ex laziale Pioli che sogna ancora la qualificazione in Europa.

Le ultime dai campi di Fiorentina-Lazio

La Lazio perde Radu squalificato. Al suo posto giocherà Bastos. Per il resto a Firenze dovrebbe essere confermata la formazione del derby, col solito ballottaggio Luis Alberto-Felipe Anderson, con lo spagnolo favorito, e col possibile avvicendamento Lukaku-Lulic (dentro il belga, fuori il bosniaco che non è al meglio). Immobile c'è. Nella Viola, il dubbio principale di Pioli riguarda le condizioni di Thereau. Confermato Simeone.

Le probabili formazioni di Fiorentina-Lazio

Fiorentina (3-5-1-1): Sportiello; Milenkovic, Pezzella, Vitor Hugo; Chiesa, Benassi, Dabo, Veretout, Biraghi; Saponara; Simeone.

Lazio (3-5-1-1): Strakosha; Bastos, De Vrij, Luiz Felipe; Marusic, Parolo, Lucas Leiva, Milinkovic-Savic, Lukaku; Luis Alberto; Immobile.