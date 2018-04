Lazio che cuore! 4 a 3 in rimonta contro la Fiorentina. Altre proteste con l'arbitro

La Lazio vince 4 a 3 contro la Fiorentina nel match della 33^ giornata di Serie A. La partita cambia subito con il rosso a Marco Sportiello ed Alessandro Murgia dopo pochi minuti. Jordan Veretout, su punizione e su calcio di rigore poi, indirizza la partita verso i gigliati. Prima dell'intervallo Luis Alberto e Martin Caceres pareggiano. Nella ripresa lo scatenato Veretout fa 3 a 2. Espulso anche Simone Inzaghi.

Al 7' la prima emozione e Sportiello viene espulso. Clamorosa indecisione del portiere di casa: Pezzella ne aveva protetto l'uscita, ma con la palla fuori area il suo tocco è risultato troppo corto. Va sulla palla Immobile, murato in uscita con le mani fuori area. Inevitabile il rosso di Damato. E così dentro Dragowski e fuori Eysseric.

Al 12', però, la prima chance per Chiesa che spreca da ottima chance. Passano due minuti e arriva la seconda espulsione. Murgia affossa Chiesa fuori area, da ultimo uomo. Rosso e anche Lazio in 10. Dalla punizione che ne segue Veretout fa 1 a 0. Inzaghi non ci sta e spende subito il primo cambio: dentro Felipe Anderson, gli lascia spazio De Vrij. Lazio a trazione anteriore e con un modulo diverso.

Al 30' follia di Luiz Felipe che azzoppa Biraghi in area: è rigore. Dal dischetto Veretout raddoppia. Inzaghi è una furia, viene espulso invocando il Var per un contatto sospetto in area ma Damato non gli da ragione. Le emozioni, però, non finisocno. Luis Alberto, su punizione, fa 2 a 1. Al 46' Caceres sale in cielo e di testa batte il colpevole Dragowski per il 2 a 2.

Anche nella ripresa le emozioni non mancano. Al 51' gol annullato a Simeone. Decisione giusta. Il gol arriva poco dopo. Veretout recupera palla su Leiva, super Luiz Felipe e batte Strakosha: 3 a 2 e tripletta del centrocampista gigliato. Immobile steso da Pezzella in area e rigore per la Lazio. Il Var però nota una posizione di fuorigioco.

Il pareggio arriva poco dopo. Leiva ha girato sulla destra. Appoggio centrale di Marusic per Felipe Anderson, lasciato troppo libero di tirare dal limite. Botta di collo esterno che non ha lasciato scampo a Dragowski: 3 a 3.

Al 74' traversone di Barberis, con Luis Alberto che anticipa Pezzella con un tocco di punta da attaccante che si insacca alle spalle di Dragowski: è 4 a 3. Finisce così.

Il tabellino di Fiorentina-Lazio

Fiorentina (4-2-3-1) - Sportiello; Milenkovic, Pezzella, Vitor Hugo, Biraghi; Veretout, Dabo; Gil Dias, Eysseric (9' Dragowski), Chiesa; Simeone (71' Falcinelli). Panchina: Laurini, Saponara, Olivera, Cristóforo, Benassi, Gaspar. Allenatore: Pioli.

Lazio (3-5-2) - Strakosha; Luiz Felipe, De Vrij (25' Felipe Anderson), Caceres; Marusic, Parolo, Leiva, Milinkovic-Savic, Lukaku (72' Lulic); Immobile-Luis Alberto. Panchina: Vargić, Nani, Basta, Wallace, Bastos, Parolo, Caicedo, Di Gennaro. Allenatore: Inzaghi.

Marcatori: 3 Veretout (F), 2 Luis Alberto (L), Caceres (L), Anderson (L)

Espulso: Sportiello (F), Murgia (L)

Ammoniti: Luiz Felipe (L), Veretout