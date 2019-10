Fiorentina-Lazio 1-2, le pagelle: la continuità di Luis Alberto, Correa doveva segnarne due

La Lazio vince l'ultima partita della nona giornata di Serie A in trasferta contro la Fiorentina con il punteggio di 1-2. Lo fa con un gol di Immobile giunto all'89', dopo il vantaggio di Correa ed il pareggio di Chiesa. Nei minuti di recupero l'espulsione di Ranieri (già ammonito) per un fallo di mano in area ed il seguente rigore sbagliato da Caicedo.

Le pagelle della Lazio

STRAKOSHA 6: Poco da fare sul gol subito

PATRIC 6: Meglio nella ripresa

ACERBI 6,5: Attento

RADU 5,5: Perde Chiesa sul gol

LAZZARI 6: Buon primo tempo, poi sparisce

MILINKOVIC (FUORI AL 54') 5,5: Poco più di un tempo senza incidere

LEIVA 6,5: Esperto

LUIS ALBERTO 7: Ah, se trovasse continuità...

LULIC (FUORI AL 61') 6: Un salvataggio importante ed un buon tiro

CORREA (FUORI AL 79') 7: Poteva segnarne due nel primo tempo

IMMOBILE 7: Un assist ed un gol alla prima vera occasione

PAROLO (DENTRO AL 54') 5,5: Quantità

LUKAKU (DENTRO AL 61') 6,5: Suo l'assist per Ciro

CAICEDO (DENTRO AL 79') 5: Entra e sbaglia il rigore dell'1-3

Le pagelle della Fiorentina

DRAGOWSKI 7: Tra i migliori, non solo per il rigore

MILENKOVIC 6: Compitino

PEZZELLA 6: Male sul gol di Correa

CACERES (FUORI AL 38') 6: Inizia bene, protagonista negativo dell'episodio dubbio su Lazzari

LIROLA (FUORI AL 61') 6: Fa il suo

PULGAR 5,5: Ha fornito prestazioni migliori

BADELJ: Sovrastato

CASTROVILLI 6,5: Garanzia

DALBERT 5: Meglio avanti che dietro

CHIESA 6,5: Segna, corre, poi cala

RIBERY (FUORI AL 75') 7: Sulla sostituzione forse ha ragione lui

RANIERI (DENTRO AL 38') 5: Espulso per due ammonizioni ingenue

SOTTIL (DENTRO AL 61') 5,5: Non dà la scossa

BOATENG (DENTRO AL 75') 5,5: Non trova il guizzo