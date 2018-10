Filippo Tortu a piazza Navona, appuntamento con il recordman italiano dei 100 metri

Domenica 14 ottobre Filippo Tortu sarà presente a piazza Navona per 'Atletica Insieme', grande kermesse di atletica, giornata di sport per tutti, durante la quale grandi e piccini potranno cimentarsi con alcune specialità dell’atletica.

Il giovane recordman italiano dei 100 metri, primo italiano a scendere sotto i 10" sulla distanza, si intratterrà per tutta la mattinata con tifosi e appassionati di atletica nella zona dello Speed Track e darà il via alla 'Mamma Run'.

La manifestazione di domenica si aprirà alle 10.00 con attività sportive per i più piccoli e con la 'Mamma Run' (10.30), passeggiata di 500 metri per mamme e figli. Alle 14 cerimonia dell'alzabandiera, con l’intervento della Banda del Corpo della Guardia di Finanza e, a seguire, le gare di atletica per ragazzi, cadetti, allievi e adulti. Chiusura alle 18.00.