Il "profeta" Nainggolan diventa virale: dopo il derby spopola sul web 'Fidate der Ninja'

E' sempre derby nella Capitale. La Lazio gongola dopo aver eliminato la Roma in Coppa Italia e i tifosi si godono il momento. Sul web sono inummerevoli gli sfottò, uno su tutti quello della neonata fanpage 'Fidate der Ninja' che in pochi giorni è arrivata a quasi 10mila fans, parafrasando improbabili profezie di Radja Nainggolan.

I tifosi, infatti, non hanno dimenticato quella sera di febbraio in cui il centrocampista della Roma, fuori dai cancelli di Trigoria, aveva confessato ai tifosi le sue ambizioni: "Odio la Juve. Se non vinciamo lo scudetto, vinciamo la Coppa Italia, ve lo dico io. Fidatevi. Contro la Lazio, in semifinale, le vinciamo tutte e due". Queli "fidatevi" è così preso diventato un boomerang.