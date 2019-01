Lazio: piazza della Libertà si colora di biancoceleste, festa per i 119 anni di storia

La Lazio compie 119 anni ed i tifosi biancocelesti sono pronti ad invadere, ancora, piazza della Libertà, nel cuore del quartiere Prati, dove il bersagliere Luigi Bigiarelli fondò quella che originariamente si chiamava Società Podistica Lazio.

Dopo la mezzanotte saranno in tanti ad omaggiare l'aquila con fuochi d'artificio e petardi. Un momento di festa, ma anche e soprattutto una tradizione. L'anno scorso furono ben 1500 i tifosi presenti (qui il video della festa).

Le celebrazioni inizieranno già oggi, martedì 8 gennaio, con una mostra dedicata ai cimeli biancocelesti in via Vittoria Colonna. La sera del 9 gennaio, alle 20, il Circolo Canottieri Lazio ospiterà la cerimonia di consegna dei premi 'Luigi Bigiarelli'. Poi la festa in piazza della Libertà.