E' il compleanno dell'As Roma: festa giallorossa in via Uffici del Vicario. Cori contro Pallotta

Bandiere, fumogeni, petardi. Ma anche cori, molti dei quali contro James Pallotta e Franco Baldini. Festa giallorossa nella notte del 22 luglio in via degli Uffici del Vicario per il compleanno della As Roma.

L'appuntamento al Pantheon per ricordare il momento storico in cui Italo Foschi firmò il primo ordine del giorno della storia della nuova società della Capitale.

La data festeggiata dai tifosi, però, non viene condivisa dal club secondo cui il giorno della fondazione risale il 7 giugno 1927. Un enorme striscione recitava: "L'AS Roma appartiene a noi". La festa è poi proseguita in piazza del Popolo e al Pincio.