Lazio, guaio Felipe Anderson: dubbi sui tempi di recupero

C'è ansia in casa Lazio per le condizioni di Felipe Anderson. Il brasiliano è sempre alle prese con la tendinopatia all'adduttore, che lo tiene ai box dal 31 luglio. Il rischio è quello di rivederlo in campo dopo la seconda sosta per le nazionali, intorno al 14 ottobre

Anderson è monitorato ogni giorno dallo staff medico biancoceleste. Solamente quando sarà pienamente ristabilito, potrà tornare ad allenarsi con il resto dei compagni ma per ora mister Simone Inzaghi non potrà contare su di lui.