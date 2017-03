Derby, Anderson: "La Roma? Pensiamo a noi, non a quello che dicono loro"

Felipe Anderson non pensa al derby di Coppa Italia ma si concentra sul presente: "Pensiamo prima al Sassuolo". Il brasiliano, intervistato a Mediaset premium, parla della sfida in programma il 4 aprile: "La Roma? Pensiamo solo a noi, non a quello che dicono loro. Giocheranno coi loro tifosi ma, se saremo intelligenti, facciamo una grande partita".

Si riparte dal 2-0 sei biancocelesti dell'andata, ma per il brasiliano conta prima di tutto fare bene contro il Sassuolo in campionato. "Questa per noi è una settimana decisiva - spiega l'ex Santos - dobbiamo centrare due obiettivi di stagione, non bisogna sbagliare".

Protagonista della sua miglior stagione a livello di continuità, per Anderson è sempre vivo il sogno della Seleçao: "Giocare il Mondiale è un mio obiettivo. Voglio finire bene e sperare di conquistare la Nazionale".