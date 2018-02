Lazio, Anderson è un caso: salta allenamenti e la trasferta di Napoli

Felipe Anderson non sarà convocato per la trasferta di Napoli. La Lazio, dopo il duro confronto con Simone Inzaghi nella giornata di lunedì, dopo la sconfitta col Genoa, ha così deciso. Toni troppo alti, poi l'assenza ingiustificata all'allenamento pomeridiano di mercoledì è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Oggi il brasiliano si allenerà a parte ma non sarà considerato come un fuori rosa: Anderson resterà a casa, niente Napoli.