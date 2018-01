Fc Frascati, Sejdija: "Derby con l’Atletico Monteporzio? Pari giusto"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RomaToday

Frascati (Rm) – Un derby è sempre un derby. E difficilmente non è ricco di tensione e animosità: alla “regola” non è sfuggito nemmeno quello andato in scena sabato scorso all’Otto Settembre tra i padroni di casa del Football Club Frascati e l’Atletico Monteporzio, valido per la categoria Juniores regionale C. Grande agonismo e tanto equilibrio, non “spezzato” alla fine da nessuna delle due squadre. Lo 0-0 finale, probabilmente, lascia un pizzico di amarezza ad entrambe anche se gli ospiti rimangono comunque quattro punti avanti in classifica e continuano a difendere il terzo posto. «Il pareggio è sostanzialmente giusto – dice l’esterno offensivo Almir Sejdija, tra i più lucidi e sereni nell’animato dopo gara – Noi abbiamo sicuramente fatto qualcosa di più nel corso della prima frazione, ma ci è mancata precisione sotto porta e non siamo riusciti a sbloccare il risultato. Poi nella ripresa la partita è stata più equilibrata e alla fine credo che lo 0-0 sia il punteggio che descriva meglio quanto successo in campo». Il ragazzo classe 2000 di origini albanesi, schierato per l’occasione da mister Gianfranco Di Carlo in posizione di trequartista, assicura che il Football Club Frascati non mollerà l’obiettivo. «Mancano ancora diverse partite alla fine del campionato e dobbiamo continuare a credere di poter agganciare il terzo posto. La squadra non si accontenterà». Sejdija conosce bene l’attuale staff tecnico e dirigenziale del Football Club Frascati. «Ero con loro già al Centro Calcio Rossonero e so che vogliono fare le cose per bene. Anche a Frascati ho trovato un ambiente positivo e una società molto organizzata, ma non avevo dubbi su questo perché conoscevo già le persone dello staff». Nel prossimo turno la Juniores frascatana sarà impegnata fuori casa sul campo del Garbatella 1920, squadra di medio-bassa classifica che però già all’andata diede tanto filo da torcere ai ragazzi di Di Carlo imponendo loro uno scoppiettante 4-4. E’ chiaro che se i giovani tuscolani vogliono ancora competere per il terzo posto, il risultato a disposizione è uno solo…