Fc Frascati calcio, Martella: "Organico in via di definizione"

Frascati (Rm) – Sarà la sua prima avventura da allenatore nel mondo del settore giovanile agonistico: il Football Club Frascati gli ha affidato la guida del nuovo gruppo Giovanissimi provinciali. Ma Filippo Martella, nonostante la giovane età, ha già avuto esperienze importanti da preparatore atletico nei settori giovanili di Anziolavinio e Cava dei Selci, poi successivamente ha iniziato il suo percorso da tecnico nella Scuola calcio (passando tra le altre da Rocca Priora, Casilina e l’anno scorso al Centro Calcio Rossonero). «Credo di essere abbastanza pronto per questa nuova sfida – dice Martella – Voglio ringraziare anche pubblicamente per la fiducia concessami tutto il Football Club Frascati e in particolare il direttore generale Claudio Laureti e il responsabile del settore agonistico Gianfranco Di Carlo: due persone estremamente competenti e soprattutto squisite dal punto di vista umano». E’ stato proprio Laureti a volerlo all’interno del nuovo staff del Football Club Frascati. «Ho conosciuto Claudio al Centro Calcio Rossonero e mi ha fatto una grande impressione – rimarca Martella – Quest’anno mi sarei voluto fermare per alcune esigenze lavorative e personali, ma quando lui mi ha chiesto di far parte del progetto del Football Club Frascati non ho potuto davvero dire di no». I Giovanissimi provinciali del club tuscolano stanno nascendo sotto buon auspici anche se ci sono delle difficoltà organizzative da superare. «Indubbiamente c’è qualche ritardo, ma questo accade sempre nell’ambito di progetti tecnici appena nati – rimarca Martella – Abbiamo ragazzi provenienti in parte dal Centro Calcio Rossonero e dal Bettini, quindi la base è sicuramente di qualità. Ci manca qualcosa in termini numerici, ma magari la categoria provinciale deve sempre aspettare gli “sviluppi” da quelle superiori per essere presa in considerazione». L’organico è in via di definizione e sarà un gruppo misto 2003-2004, dunque tutti coloro che vogliono affacciarsi all’Otto Settembre di Frascati per informazioni a riguardo possono farlo nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 17 alle 19.