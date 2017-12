Fc Frascati calcio, De Bernardinis: "Esordienti? Gruppo di ragazzini educati e promettenti"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RomaToday

Frascati (Rm) – Sono ancora abbastanza lontani dall’ingresso nel mondo dell’agonistica. Ma rappresentano, al momento, il gruppo maggiore della Scuola calcio del Football Club Frascati. Si tratta degli Esordienti 2006 allenati da mister Fabrizio De Bernardinis e che è stato integrato da alcuni 2007. «Stiamo lavorando da tempo su questa squadra, vale a dire dagli Open day fatti ad agosto – spiega l’allenatore – Molto di questi bambini sono al primo anno di calcio, ma hanno tutti una grande voglia di imparare e di crescere, unita a delle ottime potenzialità tecniche. I 2006 avranno ancora un altro anno da trascorrere nel settore di base dopo questo e ancora più tempo lo hanno a disposizione i 2007, ma la base è decisamente promettente». Nell’ultimo mese gli Esordienti del Football Club Frascati hanno iniziato anche le attività federali. «Le prime tre partite non sono state positive a livello di risultati che però hanno un valore estremamente relativo in questo momento – racconta De Bernardinis – Ciò che mi ha confortato è l’impegno che ho visto da parte di tutti e l’educazione mostrata sia in campo che fuori: merito delle famiglie e anche della chiarezza con cui il club, e in primis il direttore generale Claudio Laureti, ha parlato ai genitori all’inizio della stagione. Soprattutto per la Scuola calcio ciò che noi guardiamo è l’aspetto comportamentale prima ancora che quello tecnico». Un aspetto condiviso con il resto dello staff che, di fatto, De Bernardinis già conosceva quasi totalmente. «Sono stato per due anni al Centro Calcio Rossonero prima di approdare al Football Club Frascati assieme al dg Laureti e ad altri componenti dello staff come il responsabile della Scuola calcio Lorenzo Marcelli, ma anche Valter Sebastiani e Ludovica Cocozza». L’attività federale degli Esordienti osserverà un turno di riposo in questo fine settimana, ma prima della fine del 2017 si tornerà in campo un’ultima volta nel week-end del 16 e 17 dicembre.