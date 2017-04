Maggio al galoppo a Capannelle: tre settimane di grandi eventi

Se la primavera da sempre è la stagione classica per i purosangue, il mese di maggio all’ippodromo Capannelle proporrà quasi tutti i più importanti appuntamenti primaverili e classici del galoppo italiano. Nello spazio di tre settimane nel verde di Via Appia Nuova nell’ordine andranno in scena le Ghinee nostrane, il massimo evento per i mezzofondisti anziani e la 'madre di tutte le corse', ovvero il Derby.

1 MAGGIO - Il primo appuntamento delle classiche di primavera sarà doppio: lunedì 1° maggio si disputeranno i Premi Parioli Sisal Matchpoint e Regina Elena Dimensione Suono 2 (gruppo 3, 154.000 euro, m. 1600 p.g.), con maschi e femmine divisi per sesso sulla distanza del miglio.

Già annunciato un ospite d’eccezione tra i fantini, sempre acclamato dagli appassionati romani: Lanfranco Dettori, ingaggiato dall’allenatore 'Endo' Botti per i suoi Patriot Hero e Fataliste.

DUBAI DAY - Domenica 14 maggio il cartellone sarà retto invece dal Premio Presidente della Repubblica GBI Racing (gruppo 2, 202.400 euro, m. 1800 p.g.). Riservato a maschi interi e femmine di 4 anni ed oltre, dallo scorso anno programmato su una distanza ridotta per allettare anche la partecipazione degli specialisti del miglio, è una corsa di grande tradizione e di valore internazionale, abbinata all’ormai consolidato 'Dubai Day' nel quale si rinnova la partnership tra HippoGroup Roma e le più importanti realtà ippiche e commerciali dell’emirato arabo.

DERBY ITALIANO - Gran finale di mese domenica 21 maggio con il Derby Italiano Sisal Matchpoint (gruppo 2, 704.000 euro, m. 2200 p.g.): aperto ai maschi interi e femmine 3 tre anni e arrivato alla 134ª edizione, sarà il clou di un convegno che comprenderà anche altre due corse di gruppo: i Premi Carlo D’Alessio (gruppo 3, 71.500 euro, m. 2400 p.Derby), per cavalli di 4 anni e oltre, e Tudini (gruppo 3, 71.500 euro, m. 1200 p.d.), per cavalli di 3 anni e oltre.