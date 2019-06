Nuoto: gli europei del 2022 a Roma, Barelli propone e Raggi dà l'ok

"Con la sindaca di Roma Virginia Raggi e il sottosegretario con delega allo sport Giancarlo Giorgetti stiamo portando avanti la candidatura di Roma ai campionati europei del 2022. Entro il mese di luglio dovrebbe concretizzarsi la possibilità", il presidente della Fin Paolo Barelli alla conferenza stampa di presentazione della 56esima edizione del Settecolli Internazionali di nuoto al circolo del tennis di Roma.

"Abbiamo bisogno dell'aiuto della sindaca - precisa Barelli -, della Regione e del governo, per far sì che si concretizzi entro il mese di luglio. Siamo già in uno stato avanzato di candidatura". L'invito di Barelli è raccolto da Virginia Raggi: "Ovviamente noi per il 2022 ci siamo", le parole della sindaca.

"Si è aperta una finestra e la Fin ha deciso di seguire quest'ipotesi, nata i mesi scorsi e tenuta sopita per capirne la fattibilità. Ci sono problematiche finanziarie e sotto il profilo delle autorizzazioni, ma sono risolvibili - ha aggiunto il numero uno del nuoto italiano -. Non abbiamo bisogno di strutture nuove, ci si appoggerebbe allo Stadio del nuoto più alcune piscine temporanee da alloccare al circolo del tennis, con soluzioni tecniche tipo coperture. Vogliamo replicare e festeggiare i mondiali del 2009".

"C'è ottimismo ma rimaniamo con i piedi per terra. Ci sono anche le candidature di Kazan, dove si sono svolti i campionati del mondo del 2015 e di una città tedesca. Infatti Euro 2022 coinciderebbe con altri campionati europei di altre discipline. Ci stiamo lavorando in maniera importante", ha concluso Barelli.