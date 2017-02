Sport Ostia / Lungomare Amerigo Vespucci

European Open Judo: Italia d'argento ad Ostia, Frongia premia gli atleti

Nei 73 Kg Leonardo Casaglia è stato sconfitto in finale dal giapponese Yuhei Yoshida. Matteo Medves, invece, è stato sconfitto in finale dal vicecampione olimpico An Baul