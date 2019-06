Europe Cup di Street Soccer: a Roma lo spettacolo del 3 vs 3

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RomaToday

Dopo Manchester e Berlino che hanno ospitato le edizioni dal 2016 al 2018 per la prima volta in Italia, a Roma, arriva la Europe Cup di Street Soccer. Sabato 22 giugno al Porto Turistico di Ostia i giocatori più forti del continente si daranno battaglia a colpi di tecnica. Tecnica significa spettacolo. Spettacolo significa divertimento.

Quante volte una partita di calcio ci ha annoiato perché le due squadre speculando sul risultato hanno pensato al buon vecchio “prima non

prenderle”? L'emozione e gli applausi lasciati in tasca, con l'abilità dei singoli rimasta negli spogliatoi. Il calcio è un gioco, soprattutto, e spesso non ce lo ricordiamo, ed in quanto tale deve tendere all'estro, alla meraviglia.

E se vi dicessimo che un altro tipo di calcio è possibile? Se vi parlassimo del ritorno sempre evocato e mai realizzato di una partita in strada, dove tutto, o quasi, è permesso? Una partita in cui saltano le regole, in cui il buttarla dentro è l'obiettivo primario, ma farlo con stile vale ancora di più. Una sfida tra pochi eletti che sanno giostrare come moderni artisti della sfera e che infiammano a suon di rabone, tocchi di suola e trick tra i più complicati le platee di ogni parte d'Europa.

Volete tecnica ed emozioni? Sarete accontentati. Una giornata con le nazionali ed i giocatori più forti in circolazione: Italia, Belgio, Danimarca, Olanda, Lettonia, Croazia, Spagna e Francia. Attenzione ai funamboli transalpini, tra loro si esibisce il numero 1 in assoluto: Sean Garnier, un autentico fenomeno (guardate i suoi video su Youtube e ne capirete la magia, ce n'è anche uno con Neymar). Culture e tradizioni che si affronteranno a viso aperto in gare 3 vs 3 all'internodi una gabbia.

Un po' come nello spot Nike in cui Cantona vestiva le parti del MC mentre Totti, Ronaldo, Davids e quanti tra i più forti calciatori di fine anni '90 si sfidavano con colpi ai limiti dell'impossibile. Tutto questo, e molto altro, vi attendono in uno scenario unico nell'evento calcistico più cool dell'estate. Il torneo è sotto l'egida della World Street Football Federation, che conta già 27 nazioni affiliate intorno al mondo ed ogni anno continua ad aumentare il numero degli appassionati, ed è organizzato dalla SSD Audace Savoia – Talento & Tenacia in collaborazione con la testata giornalistica Gazzetta Regionale, il contributo della Regione Lazio e il patrocinio dell'IPAB Asilo Savoia. Siete pronti a vivere la new wave del calcio europeo?