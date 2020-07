Europa League, sorteggiato il tabellone: ecco chi può incontrare la Roma

La Roma, in attesa di giocare ancora contro il Siviglia (gara rimandata per il Covid), ha conosciuto quale potrebbe essere il suo tabellone in Europa League.

La squadra di Fonseca, se dovesse passare il contro contro gli andalusi, affronterà la vincente di Olympiacos-Wolverhampton. Sono state sorteggiate anche le potenziali semifinali: la qualificata che uscirà dai quarti tra Siviglia-Roma / Olympiacos-Wolverhampton se la vedrà con la qualiicata tra Lask-Manchester United / Basaksehir-Copenaghen.

A Nyon, infatti, è andato in scena il sorteggio. In questa stagione, i quarti di finale, le semifinali e la finale verranno disputate in gara secca ad eliminazione diretta, tutte in Germania ad agosto.

Si terranno nei seguenti quattro stadi: Stadion Köln a Colonia (finale), MSV Arena a Duisburg, Dusseldorf Arena a Düsseldorf e

Arena AufSchalke a Gelsenkirchen.

Le date dell'Europa League

Ottavi di finale 5/6 agosto (fischio d'inizio 18:55, 21:00 CET)

Quarti di finale 10/11 agosto (21:00 CET)

Semifinali 16/17 agosto (21:00 CET)

Finale 21 agosto (21:00 CET)

Il quadro degli ottavi di finale

Gare di ritorno negli stadi delle squadre di casa

Shakhtar Donetsk-Wolfsburg (2-1)

Bayer Leverkusen-Rangers (3-1)

Wolves-Olympiacos (1-1)

Manchester United-LASK (5-0)

Basilea - Eintracht Francoforte (3-0)

Copenhagen-Istanbul Basakşehir (0-1)

Partite su sfida unica, sede da confermare in Germania

Getafe-Inter

Roma-Siviglia

Il quadro dei quarti di finale

Wolfsburg o Shakhtar - Eintracht Francoforte o Basilea

LASK o Manchester United - Copenhagen o Istanbul Basakşehir

Inter o Getafe - Glasgow Rangers o Bayer Leverkusen

Wolves o Olympiacos - Roma o Siviglia