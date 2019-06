Europa League: sorteggiati gli avversari della Roma, l'andata il 25 luglio all'Olimpico

Il 25 luglio all'Olimpico la Roma affronterà la vincente tra Debrecen e Kukesi per il secondo turno di qualificazione alla prossima edizione dell'Europa League, come stabilito dal sorteggio di oggi.

Il ritorno si giocherà il primo agosto nello stadio della squadra che passerà il primo turno, che andrà in scena l'11 e il 18 luglio. L'andata sarà in casa del team ungherese, mentre il ritorno si giocherà in Albania.