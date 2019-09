Euro 2020, in palio i biglietti all'Olimpico: ecco come fare per vincerli

Sono dodici le città che ospiteranno l'edizione 2020 degli Europei di calcio. Ciascuna di queste sarà rappresentata da freestyler per la cui selezione, gli organizzatori del prestigioso torneo, hanno deciso di puntare sul voto online.

Come vincere i biglietti

Nella sezione dedicata a Roma, viene data la possibilità di scegliere tra cinque atleti. Sono quattro uomini ed una donna, ma soltanto due saranno destinati a rappresentare la Capitale. La scelta però sarà effettuata dagli utenti registrati al portale. Poi "chi, tra i votanti, avrà la fortuna di vincere i biglietti – ha fatto sapere l'assessore capitolino allo Sport Daniele Frongia – potrà assistere alle partite dell'Europeo".

Le novità dell'edizione 2020

Gli Europei di Calcio, anche a seguito dell'introduzione della Nation League, per l'edizione 2020 ha apportato sostanziali modifiche. La fase finale del Campionato si svolge infatti in maniera itinerante. Sarà la terza volta che l'Italia ospiterà questa competizione, dopo le edizioni del 1968 e del 1980 e proprio allo Stadio Olimpico è prevista la gara inaugurale.

Sono due i match che gli azzurri andranno a disputare allo Stadio Olimpico, ma c'è in ballottaggio con Baku la possibilità di ciocare anche una terza sfida. Dipenderà, fa sapere la Fig dalla "qualificazione di di Italia e Azerbaijan" nel girone A.

I performer

Un modo dunque di assistere alle partite all'Olimpico, sarà quello di partecipare a questo contest. Per farlo occorre registrarsi al sito Uefa.com, e poi cliccare la pagina "your move". Da lì sarà possibile apprezzare le acrobatiche gesta dei cinque performer: Anastasia Babaglini, Giorgia Montalti, Antonio Colella, Dario Piantadosi e Rynaldo Peña. Individuati i freestyler preferiti non resta che votarli ed incrociare le dita. La visione di un match degli azzurri, per i più fortunati, potrebbe dipendere proprio da questa sfida.