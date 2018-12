Eugenio Fascetti, l'allenatore della Lazio dei -9 tra storia e aneddoti: "Qui anni bellissimi"

Eugenio Fascetti, lo storico allenatore della Lazio dei -9, è tornato a Roma per celebrare l'ultimo numero di Lazialità che lo vede protagonista e festeggiare in biancoceleste gli 80 anni compiuti il 23 ottobre scorso.

Eugenio Fascetti e la Lazio dei -9

Tra le personalità più amate dal mondo laziale, Fascetti guidò la squadra capitolina in uno dei periodi sportivi più bui: era la stagione 1986-1987, la Lazio era in Serie B e nonostante la penalizzazione di 9 punti, quasi una condanna nell'epoca dei due punti per la vittoria, riuscì a salvarsi dalla retrocessione agli spareggi di Napoli con Taranto e Campobasso.

L'anno successivo la Lazio di Fascetti ottenne la promozione in serie A ma, a causa di alcune incomprensioni con il presidente Calleri, il tecnico viareggino non venne riconfermato per guidare la squadra nel massimo campionato.

Fascetti, allenatore della Lazio dei -9, rimane però nel cuore dei tifosi per il sogno che ha saputo regalare al mondo biancoceleste quando sembrava vicino alla scomparsa.

Fascetti, nella Lazio dei -9 "rimanemmo tutti"

Celebre e indimenticabile la sua frase alla notizia della penalizzazione, le parole a quella che diventò la Lazio dei -9: “Chi vuole, resti. Chi non se la sente, può andar via subito. Chi resta combatte fino alla fine”. "Rimanemmo tutti" - ha sempre ricordato Fascetti, oggi arrivato negli studi di RadioSei per raccontarsi e ricordare qualche aneddoto sulla Lazio di allora.

"Ogni volta che vengo a Roma mi emoziono, forse non lo merito. Sono emozionato. Gli anni qui sono stati bellissimi" - ha detto il mister esordendo nella trasmissione di Guido De Angelis, ‘Quelli che hanno portato il calcio a Roma'.

Poi libero spazio ai ricordi della sua Lazio dei -9. “Ad un certo momento del campionato eravamo più vicini alla A che alla C, poi abbiamo passato un momento brutto e siamo scesi tanto in classifica. Il secondo anno dobbiamo ringraziare Savino. Galderisi ebbe quell’annata storta dove fece un solo gol tra l’altro per caso, cosa strana per uno come lui che era molto forte, io mi aspettavo almeno 15 gol".

Le telefonate di Giuliano Fiorini ai compagni di squadra

Angelo Tonello, ex dirigente biancoceleste, ricorda l'estate della notizia della penalizzazione e l'impegno di Giuliano Fiorini.

“Alla notizia della penalizzazione ci radunammo liberamente, furono dette poche parole: ‘Quella è la porta. Chi vuole resti, chi vuole può andar via'. Ma c’è un particolare - rivela Tonello - che Giuliano Fiorini venne in sede una di quelle mattine e mi chiese di poter utilizzare per qualche ora una stanza con un telefono. Fiorini chiamava i calciatori uno a uno per convincerli a rimanere alla Lazio". “C’erano giocatori di spessore, eppure non fecero una piega” - sottolinea Fascetti.

Dalla mamma di Giuliano Fiorini, Ernestina, un video di auguri per Eugenio, che ringrazia. “Fiorini era un trascinatore, si faceva voler bene, giocava in condizioni così così, era al 60% di quel che poteva essere per un problema ai tendini, fosse stato al 100% avrebbe fatto tantissimi gol in Serie A. Noi allenatori siamo bravi quando abbiamo giocatori bravi” - ha ribadito Fascetti. “Era il calcio, il più grande attaccante senza il fuorigioco, anche nelle partitella dava tutto, non ha mai mollato” - il pensiero di Angelo Gregucci.

Fascetti sulla Lazio di Inzaghi: "Dura senza Luis Alberto e Milinkovic"

Ma non solo la Lazio del passato. I giornalisti presenti all'incontro chiedono un commento sulla compagine guidata da Simone Inzaghi: “Inzaghi sta facendo bene, anche lì: vi siete chiesti perché fa meno risultati? Quando ti mancano Milinkovic e Luis Alberto che sono due fuoriclasse è tanta roba. Quando ti mancano calciatori di quella forza è chiaro che i risultati non arrivano. E’ dura stare 4 o 5 anni a Roma, ti distruggono. A volte per proteggere la squadra creavo ‘casino’ su di me, lo facevo semplicemente per proteggere la squadra“.