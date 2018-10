Empoli-Roma, probabili formazioni: spazio ai due Pellegrini

La Roma contro l'Empoli nel match dell'8^ giornata di Serie A. In tre delle ultime sei trasferte al Castellani, la squadra capitolina non ha trovato la via del gol. Un trend da invertire anche perché la squadra di Di Francesco arriva da due sconfitte consecutive in trasferta: è dal gennaio 2013 che non perde tre incontri di fila in campionato lontano dall'Olimpico.

Le ultime su Empoli-Roma

Di Francesco perde Pastore per un problema al polpaccio ma recupera in attacco Perotti, che ha smaltito il problema al flessore. Torna in gruppo anche De Rossi, che tuttavia dovrebbe ancora lasciare il posto a Cristante. Confermato Lorenzo Pellegrini da trequartista.

A sinistra chance per Luca Pellegrini da terzino mancino. Nell'Empoli Andreazzoli sembra intenzionato a puntare su La Gumina accanto a Caputo. Dietro le punte lo sloveno Zajc. Linea di centrocampo composta da Acquah (recuperato), Bennacer e Krunic.

Le formazioni di Empoli-Roma

Empoli (4-3-1-2): Terracciano; Di Lorenzo, Silvestre, Maietta, Veseli; Acquah, Bennacer, Krunic; Zajc; La Gumina, Caputo.

Roma (4-2-3-1): Olsen; Florenzi; Fazio, Manolas, Luca Pellegrini; Cristante, Nzonzi; Under, Lorenzo Pellegrini, El Shaarawy; Dzeko.