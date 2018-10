Empoli-Roma 0-2 | Nzonzi più Dzeko: tre punti e sorpasso alla Lazio

La Roma vince 2 a 0 contro l'Empoli nel match del sabato sera dell'8^ giornata di Serie A. I giallorossi sono un diesel e passano prima dell'intervallo con Steven Nzonzi. Nella ripresa Francesco Caputo sbaglia clamorosamente un calcio di rigore mentre Edin Dzeko chiude i giochi. Tre punti importanti per i ragazzi di Eusebio Di Francesco.

La partita è in sostanziale equilibrio nella prima parte con i giallorossi ci prova con Under e Pellegrini. L'Empoli risponde con Krunic e Zajc. Al 24' grande assolo di Lorenzo Pellegrini, che sfugge alla marcatura di Di Lorenzo e crossa dal fondo: sporca il pallone Dzeko, sopraggiunge Under la cui girata viene deviata e si smorza a lato di un soffio.

Al 37' passa su calcio da fermo la Roma: Pellegrini pennella su piazzato, gran tracciante sul quale s'avventa Nzonzi, che fredda Terracciano con una zuccata decisa. E' 1 a 0 firmato del Polpo (soprannome ai tempi dei Siviglia) Nzonzi. Ad inizio ripresa Zajc apre il mancino dal limite, Olsen è sulla traiettoria e accompagna la sfera sul fondo. Empoli a caccia del pari con la Roma che invece sfiora il raddoppio con Under.

Al 58' rigore per l'Empoli per mano di Under in area. Dal dischetto, però, Caputo calcia in curva graziando la Roma. L'Empoli spreca e lo fa anche al 73', sempre con Caputo, che calcia largo e fa solo il solletico a Olsen. Di Francesco, spaventato, allora si copre con Juan Jesus e Cristante. Nel finale l'Empoli, col neo entrato La Gumina, manca il pari.

Al minuto 86 arriva il 2 a 0. Filtrante di El Shaarawy, Dzeko approfitta di un buco di Maietta e, dopo un paio di tocchi preparatori, supera glacialmente Terracciano. E' il gol che chiude la sfida: vittoria e sorpasso alla Lazio in attesa del match di domani.

Il tabellino di Empoli-Roma

Empoli: Terracciano 6; Di Lorenzo 5,5, Silvestre 5,5, Maietta 5,5, Veseli 5,5; Acquah 5,5 (74' Traorè 6), Capezzi 6 (78' La Gumina 6), Bennacer 5,5, Krunic 6; Zajc 6; Caputo 4. A disp.: Provedel, Fulignati, Marcjanik, Rasmussen, Untersee, Brighi, Uçan, Mraz, Jakupovic. All. Andreazzoli.

Roma: Olsen 6; Santon 6,5, Manolas 6,5, Fazio 6, Lu. Pellegrini 6 (60' Florenzi 6); Nzonzi 7, De Rossi 6,5; Under 5,5 (74' Juan Jesus 6), Lo. Pellegrini 7 (74' Cristante 6), El Shaarawy 5,5; Dzeko 6. A disp.: Mirante, Fuzato, Marcano, Karsdorp, Zaniolo, Schick, Perotti, Kluivert. All. Di Francesco.

Marcatori: Nzonzi (R)

Ammoniti: Bennacer (E), Lu. Pellegrini (R), Silvestre (E)