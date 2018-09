Empoli-Lazio: probabili formazioni, Immobile cerca riscatto

La Lazio affronta l'Empoli nel match della 4^ giornata di Serie A. Considerata anche la fine dello scorso campionato, la squadra biancoceleste ha ottenuto un solo successo nelle ultime sei gare in Serie A, dopo averne vinte cinque delle precedenti sei. I capitolini cercano continuità dopo la vittoria contro il Frosinone, altra neo promossa.

Le ultime dai campi di Empoli-Lazio

Immobile, dopo le delusioni in Nazionale cerca riscatto e, soprattutto, il gol. Inzaghi potrà contare su Marusic che ce la farà nonostante il fastidio alla schiena. Ballottaggio a tre invece in difesa con Wallace favorito su Bastos e Caceres.

Nell'Empoli l'ex allenatore della Roma Andreazzoli non avrà Antonelli che non rientrerà prima di tre mesi. Un paio di novità in difesa: Maietta centrale con Silvestre e Veseli a sinistra. In avanti, Zajc e Krunic a supporto di Caputo e La Gumina. Bennacer reclama un posto nei tre di centrocampo.

Probabili formazioni di Empoli-Lazio

Empoli (4-3-1-2): Terraciano; Di Lorenzo, Rasmussen, Silvestre, Pasqual; Acquah, Capezzi, Krunic; Zajc; La Gumina, Caputo. Allenatore: Aurelio Andreazzoli

Lazio (3-5-1-1): Strakosha; Wallace, Acerbi, Radu; Marusic, Parolo, Lucas Leiva, Milinkovic-Savic, Lulic; Luis Alberto; Immobile. Allenatore: Simone Inzaghi