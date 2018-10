Eintracht Francoforte - Lazio 4-1 | Solo Parolo, nessuna reazione: ko nel derby fa ancora male

La Lazio perde 4 a 1 contro l'Eintracht Francoforte. Dopo pochi minuti Danny Da Costa sblocca la gara. Gli ospiti reagiscono e pareggiano con Marco Parolo ma poco dopo Filip Kostic porta di nuovo avanti l'Eintracht. Luka Jovic fa 3 a 1 ad inizio ripresa e poi Da Costa cala il poker. Espulsi Dusan Basta e Joaquin Correa. Nell'altra gara del girone il Marsiglia ha pareggiato con l'Apollon Limassol, almeno una buona notizia per i ragazzi di Simone Inzaghi in classifica.

Eintracht Francoforte - Lazio 4-1

I padroni di casa, dopo 5 minuti, passano. De Guzmán batte il corner dalla sinistra: traiettoria velenosa che scavalca Milinkovic-Savic, sul secondo palo spunta Da Costa, che ruba il tempo a Leiva e trafigge Proto con una volée di destro. E' 1 a 0. Al 10' Immobile giunto al limite, scarica il destro: conclusione secca e angolata, deviazione decisiva in allungo di Trapp.

Al 24' arriva il pari della Lazio. Contropiede magistrale dei biancocelesti: Immobile appoggia a sinistra per Correa, che trova una traccia interna per l'incursione di Parolo, abile a freddare Trapp di prima intenzione. E' 1 a 1, ma il pari dura poco. Al 28' sprint di Haller che sorprende alle spalle Wallace: il centravanti vince un contrasto con Leiva e serve Gacinovic, il cui tocco arretrato innesca la zampata vincente di Kostic. E' 2 a 1.

Prima dell'intervallo altra notizia negativa con Basta che, già ammonito, si prende il secondo giallo lasciando la Lazio in 10. Al 53' arriva il 3 a 1. Haller approfitta di un buco di Acerbi e attacca una voragine centrale. Giunto al limite, il nove appoggia per Jovic, che supera Proto con lo scavetto. Tutto facile per l'Eintracht.

La Lazio, stordita, perde le testa con Correa che atterra da dietro De Guzmán con un intervento in scivolata molto ruvido: rosso diretto per lui. Lazio in 9. Notte fonda per i biancocelesti che al 90' subiscono il 4 a 1 firmato ancora da Da Costa che cala il poker per l'Eintracht. Sconfitta pesante per i ragazzi di Inzaghi che non riescono a mettersi alle spalle il derby. Il cammino in Europa League ora si complica anche se il Marsiglia ha solamente pareggiato contro l'Apollon Limassol.

Pagelle e tabellino di Eintracht Francoforte - Lazio

Eintracht Francoforte (4-4-2): Trapp 6; Da Costa 6,5, Falette 6, Hasebe 6,5, Russ 6; Gacinovic 6,5, Lucas Torró 6, De Guzmán 6,5, Kostic 6,5 (78' Tawatha sv); Haller 7, Jovic 7 (67' Rebic 6). A disp. Rönnow, N'Dika, Beyreuther, Muller, Fernandes. All. Hütter.

Lazio (3-5-1-1): Proto 6; Luiz Felipe 5, Acerbi 5, Wallace 4; Basta 4, Parolo 6, Leiva 4,5 (75' Luis Alberto 6), Milinkovic 4 (63' Berisha 6), Durmisi 6 (18' Lulic 5); Correa 5; Immobile 5,5. A disp. Guerrieri, Bastos, Marusic, Lulic, Luis Alberto, Rossi. All. Inzaghi.

Marcatori: 2 Da Costa (E), Parolo (L), Kostic (E), Jovic (E)

Espulsi: Basta (L), Correa (L)

Ammoniti: De Guzmán (E), Trapp (E), Russ (E), Kostic (E), Immobile (L)