L'ex Lazio Ederson: "Ho un tumore". I biancocelesti: "Non mollare"

Il calcio si stringe intorno a Ederson. L'ex centrocampista della Lazio dovrà infatti sottoporsi a intervento chirurgico dopo che gli è stato diagnosticato un tumore al testicolo. Ad annunciarlo è stato il Flamengo con una conferenza stampa congiunta alla quale hanno partecipato il presidente, il responsabile medico del club, il direttore esecutivo e lo stesso giocatore."Siamo uniti in questa lotta, siamo 40 milioni al tuo fianco! #ForçaEderson" è stato il messaggio lanciato su twitter dal Flamengo.

Estaremos juntos nessa luta, @ederson! Somos 40 milhões ao seu lado #ForçaEderson pic.twitter.com/UP8t953Hic — Flamengo (@Flamengo) 25 luglio 2017

Notizia che ha trovato il sostegno anche della Lazio, che su twitter gli ha mandato questo messaggio: "In campo non hai mai mollato, siamo certi non lo farai neanche ora!". Anche il Lione ha voluto far sentire la propria vicinanza: "Forza e coraggio!", così come il Nizza "Tutta la famiglia del Nizza sostiene Ederson". E anche noi, lo diciamo ad alta voce: "Força Ederson".