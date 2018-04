Eccellenti risultati per gli Under 14 della Lazio Scherma a Eboli

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RomaToday

Gli aquilotti della scuola di scherma Emmanuele F.M. Emanuele in grande evidenza ad Eboli, dove si è svolta la 3^ prova interregionale (Campania/Lazio/Puglia/Molise) dedicata alle categorie Under 14: conquistano infatti un oro, quattro argenti, un bronzo e diversi piazzamenti dal 5° all'8° posto, che ben fanno sperare in vista della gara più importante dell'anno: il Campionato Italiano Under 14.

Nella prima giornata tutta di sciabola si distinguono i più piccini: Ettore Castrucci conquista l'oro nella categoria maschietti conducendo la gara dai gironi alla diretta con grande lucidità e Beatrice Perugini nella categoria bambine si piazza al 6° posto, eliminata dalla romana Maria Sofia Comparone. Nella categoria giovanissimi i nostri terribili 3 confermano di essere al top nella categoria: Filippo Monteferri si regala un bellissimo Argento nel giorno del suo compleanno, Jacopo Imbastari conquista il bronzo e Francesco Pagano si ferma al 5° posto, costretto al ritiro per un doloroso infortunio alla schiena.

I più grandi non deludono e nella categoria allieve Alessia Piccoli conquista la medaglia d'argento, mentre nella gara maschile Federico Cuccioletta conquista l'argento esprimendo una bella scherma ed Alessandro Perugini si piazza al 5° posto (n. 1 dopo i gironi, eliminato dal napoletano Sibillo, in una stagione costellata da problemi al ginocchio). Le gare di spada hanno riservato emozioni, anche se i risultati sono stati inferiori al potenziale di tutto il gruppo e ci si aspettava qualche acuto in più; complessivamente soddisfatti i tecnici considerando che molti atleti hanno migliorato il loro personale piazzamento e ben 5 hanno perso l'assalto per i primi 8, in gare molto numerose.

Argento per la talentuosa Maria Clara Quattrini nella categoria bambine, n. 1 dopo i gironi sconfitta solo da Lola Oriolo della Musumeci Greco, dopo una gara quasi perfetta; nella categoria allievi Mattia Birri 7° classificato, eliminato dall'argento Corrado Rech. Estremamente soddisfatto Vincenzo Castrucci, responsabile tecnico della scuola ariccina, per l'impegno e la passione dello staff di spada e di sciabola "senza un gruppo tecnico e un gruppo dirigenziale d'eccellenza, non potremmo ottenere questi successi, che confermano la bontà delle scelte gestionali compiute nel corso degli ultimi anni".

FOTO 1 DIDASCALIA i protagonisti della gare di sciabola (foto M.Piccoli)