Roma: Dzeko salta la Juventus, in dubbio anche Nainggolan

Brutta tegola per la Roma che, in vista del big match contro la Juventus, perde Edin Dzeko. Per lui una lesione di primo grado al polpaccio sinistro. Stesso infortunio ma di gravità diversa per Nainggolan: non si tratta di lesione ma di un edema. La situazione del belga verrà valutata giorno per giorno ma rimane anche lui a forte rischio la sfida contro i bianconeri.

Tramite il sito ufficiale la Roma ha fatto uscire i due bollettini medici: "Nella giornata odierna, Edin Dzeko è stato sottoposto ad accertamenti strumentali che hanno messo in evidenza la presenza di una lesione muscolare di grado I del gemello mediale del polpaccio sinistro. La prognosi per il bosniaco, che in questa stagione ha messo a segno 37 reti, ad oggi è di circa 10 giorni". Su Nainggolan invece si tratta di: "una quota di edema muscolare del m. Gemello mediale del polpaccio sinistro".