Dottor Dzeko: l'attaccante della Roma si è laureato

Edin Dzeko è dottore. L'attaccante della Roma, infatti, si è laureato in Bosnia, in management dello sport presso la facoltà di 'Sport ed educazione fisica' dell’università di Sarajevo. Il bomber ha sostenuto la prova finale in presenza della famiglia e degli amici.

Un percorso di studi durato circa tre anni e che gli apre le porte per il futuro. Ad annunciare la laurea di Dzeko è stata la portavoce della Nazionale bosniaca, Slavica Pecikoza. All'orizzonte per l'ex attaccante del Manchester City un futuro da dirigente una volta appesi gli scarpini al chiodo, forte anche della conoscenza di cinque lingue (bosniaco, ceco, tedesco, inglese e italiano).