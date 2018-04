Domenica l'Appia Run: per i 20 anni numeri da record

Attendere qualche minuto: stiamo preparando il video... (0x419ff6cd)

L’appuntamento è per domenica 15 aprile, con partenza alle 9 dallo Stadio delle Terme di Caracalla, con la storica Citroen Roma Appia Run che compie 20 anni. Un traguardo per la manifestazione podistica su strada organizzata dall’Acsi Nazionale in collaborazione con Acsi Italia Atletica e Acsi Campidoglio Palatino, con il patrocinio di Coni, Fidal, Roma Capitale, Parco Regionale dell’Appia Antica e Parco Archeologico dell’Appia Antica.

Questa edizione promette numeri da record ed è la sola a disputarsi su 5 pavimentazioni diverse: asfalto, sampietrino, basolato lavico, sterrato e per finire la pista dello Stadio Nando Martellini alle Terme di Caracalla. A conferma del prestigio sempre crescente della corsa ideata da Roberto De Benedittis, che si disputerà come ogni anno sulla distanza di 13 km e di 4 km su uno dei percorsi più amati dai podisti di tutta Italia, Acsi ha anche annunciato la neonata collaborazione con Telethon. Tutti coloro che si iscriveranno alla gara infatti contribuiranno alla raccolta fondi a favore della Fondazione Telethon. Corsa e solidarietà anche con il Vis, il Volontariato Internazionale per lo Sviluppo, grazie al progetto “Un pozzo per Andrea” di cui è testimonial Giorgio Calcaterra.

Il Campione del Mondo della 100 km sarà impegnato nella raccolta fondi correndo sull’Appia Antica insieme alle migliaia di partecipanti di questa XX edizione. Altra novità dell’Appia Run 2018 è l’accordo raggiunto con l’Istituto di Medicina dello Sport per garantire a tutti i partecipanti e ai loro familiari una visita di alto livello di professionalità medica, scientifica e sportiva a un prezzo agevolato. La partenza sarà scandita dalle note della Fanfara della Polizia di Stato che accompagnerà tutti i partecipanti. La 4 km vedrà la partecipazione di 200 anziani che seguono i progetti dell’Accademia di Cultura Sportiva di Michele Panzarino. Sabato 14, alle 10, aprirà il Villaggio ricavato all’interno dello Stadio Nando Martellini a Caracalla.

Le iscrizioni sono aperte fino ad oggi per la 13 km e fino a sabato 14 per la non competitiva da 4 km. A salutare la gara il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, e il sindaco di Roma, Virginia Raggi, con messaggi che pongono l’accento sull’importanza di questa gara “un evento sportivo che è diventato un appuntamento fisso per migliaia di sportivi che anche quest’anno si sfideranno in un percorso unico per bellezza e per complessità” scrive Zingaretti. Una gara amatissima dagli appassionati “uno dei percorsi più amati dai podisti di tutta Italia” scrive dal canto suo Raggi.

Dunque l’appuntamento è per il 15 aprile, a Caracalla.