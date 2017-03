Basket, la Tiber riceve Fondi e va a caccia del matematico primo posto

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RomaToday

Si giocherà il 2 aprile (palla a due per le ore 18), l'undicesimo e terz'ultimo turno della fase regolare, tra i padroni di casa della US TIBER BASKET, e l'OASI DI KUFRA Fondi. Big match, con diverso peso per le due formazioni. I bluarancio della TIBER a caccia della matematica certezza del primo posto in classifica, di fondamentale importanza per la composizione della griglia play-off.

Di contro, gli ospiti a caccia di quel terzo posto, che dopo la sconfitta con la Smit è sempre a rischio. La squadra di Montesacro, guidata da Coach Cilli, non vorrà ripetere l'errore di concentrazione patito nell'ultimo turno, per altro vittorioso. Appuntamento per tutti i tifosi bluarancio alle 18.

Ufficio Stampa US TIBER BASKET