Divino amore calcio (1 cat.), mister Di Marco e la partenza: "Vogliamo essere subito brillanti"

Roma – La Prima categoria della Virtus Divino Amore conta i giorni che mancano all’esordio in una competizione ufficiale. Accadrà il prossimo 17 settembre nel triangolare di Coppa Lazio che vedrà i capitolini incrociare il Real Rocca di Papa e il Valle Martella. «La Coppa è una competizione a cui teniamo molto – dice il neo mister Mario Di Marco – Consente di poter guadagnare il salto in Promozione con un percorso più breve e ci dà la possibilità di mettere nelle gambe due gare ufficiali in vista dell’esordio in campionato che avverrà il primo ottobre contro la Vivace Furlani Grottaferrata». Anche per questo motivo il tecnico e il suo staff (composto dal vice Gianluca Arnone, dal preparatore dei portieri Tommaso Grilli e a livello dirigenziale dal ds della prima squadra Emanuele Caltabiano) hanno studiato un tipo di preparazione che non dovrebbe “appesantire” le gambe dei giocatori. «Ho una concezione abbastanza moderna della fase pre-campionato e quindi spero che la Virtus Divino Amore possa essere brillante sin dalle prime uscite ufficiali per poi mantenere uno stato di forma costante per tutto l’anno». L’allenatore, proveniente dall’esperienza sulla panchina del Centro Giano, sembra già totalmente immerso nell’ambiente del club capitolino. «L’impatto è stato subito positivo: ho accettato la proposta della Virtus Divino Amore perché mi ha colpito il progetto. Inoltre da giocatore ho affrontato l’allora Divino Amore, che era forse nei suoi anni migliori: questo è un club che ha blasone nel panorama dilettantistico laziale». Sulle prospettive stagionali, Di Marco è abbastanza chiaro. «La squadra è sicuramente forte, ma all’inizio tutti partono per vincere. Sarà fondamentale una buona partenza perché l’entusiasmo aiuta molto in queste categorie, ma un primo punto della situazione si potrà fare dopo un paio di mesi. La difficoltà maggiore, probabilmente, sarà quella di assemblare un gruppo che è stato molto rinnovato rispetto all’ultimo anno e magari ci vorrà del tempo per trovare le giuste alchimie».