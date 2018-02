Udinese-Roma: trasferta vietata, ma non per chi ha comprato il biglietto prima del divieto

Udinese Calcio comunica che coloro i quali abbiano acquistato i biglietti nel Settore Ospiti per la gara Udinese-Roma antecedentemente al decreto Prefettizio di venerdì 9 febbraio avranno diritto ad accedere allo stadio. E' quanto comunica la società friulana sul proprio sito web in relazione al match di Serie A tra Udinese e As Roma in programma sabato 17 febbraio alla Dacia Arena con calcio d'inizio programmato alle 15:00. La trasferta in Friuli è infatti stata vietata ai tifosi ospiti residenti nella regione Lazio per "preminenti ragioni di tutela dell'ordine".

Pericolosità del tifo organizzato romanista

Il divieto, comunicato dalla prefettura della provincia friulana, motivava il divieto di trasferta per i residenti nella regione Lazio, elencando i recenti scontri avvenuti a Verona fra tifosi dell'Hellas e giallorossi, con 21 romanisti fermati e sottoposti a Daspo. Oltre a ciò anche i fatti di Atalanta-Roma del novembre 2016, la partita d'andata a Londra contro il Chelsea in cui un tifoso della Roma venne arrestato e quella di ritorno contro i 'Blues' oltre alle trasferte dell'1 ottobre con il Milan e del 22 ottobre a Torino in cui non si verificarono incidenti ma che fecero registrare dei "furti nelle aree di servizio" durante i viaggi di ritorno dei tifosi.

Trasferta di Udine vietata ai romanisti

"Per questa partita - si legge su Udinese.it - vige il divieto di cessione del titolo di ingresso. Su decreto del Prefetto della Provincia di Udine: è fatto divieto di vendita dei tagliandi di tutti i settori ai residenti nella Regione Lazio. La vendita è consentita solo ai non residenti nella Regione Lazio, previa esibizione di valido documento di riconoscimento; in tale caso, è fatto divieto di cessione dei tagliandi acquistati a terzi residenti nella Regione Lazio".

Tifosi della Roma ad Udine

La vendita dei biglietti per il settore ospiti è concessa solo ai possessori di tessera del tifoso. La vendita del settore Ospiti è sospesa nei canali online e attiva solo nelle rivendite autorizzate e presso gli Udinese Store". Oggi la comunicazione in relazione a chi ha già acquistato il tagliando per la Dacia Arena: "Con riferimento ai tifosi della A.S. Roma - conclude il comunicato della società friulana - residenti nel Lazio, Udinese Calcio comunica che coloro i quali abbiano acquistato i biglietti nel Settore Ospiti per la gara Udinese-Roma antecedentemente al decreto Prefettizio di Venerdì 9 febbraio avranno diritto ad accedere allo stadio".