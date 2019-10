Calcio Dilettanti: nuove casacche per gli arbitri, proibite le maglie gialle alle squadre. E' polemica

Vietate le maglie di colore giallo per le squadre dilettanti di calcio e calcio A5. Le società sportive sono entrate in agitazione a seguito della decisione dell'Aia – Associazione italiana arbitri di diffidare le società sportive dall'utilizzare le maglie di colore giallo. La ragione di tale divieto è legata al cambio di fornitore delle divise degli arbitri, i quali potranno dirigere gli incontri esclusivamente con la maglia gialla.

Tale decisione ha scatenato molte polemiche tra le piccole società che vivono principalmente di sponsorizzazioni private e che, già da mesi, hanno pronte le divise per la stagione 2019-2020.

Molte squadre in difficoltà fanno capo ad oratori, tra cui, ad esempio, l'ASD San Raimondo di Roma e la ASD Frassati Guidonia i cui colori sociali prevedono proprio l'utilizzo del giallo.

Per questo, le squadre esprimono forte preoccupazione per la tardiva decisione della FIGC-LND comunicata lo scorso 3 ottobre, ormai fuori tempo massimo per permettere alle società di organizzarsi di conseguenza e auspicano, rivolgendosi direttamente all'Associazione italiana arbitri, che si possa trovare una soluzione per permettere a tutte le società sportive con analoghe difficoltà di disputare la stagione con ulteriori ed elevati costi.