Dinamo Labico, pasta del capitano. Milana: "Dimentichiamoci la passata stagione"

Labico (Rm) – E’ giunta l’ora del debutto ufficiale della Dinamo Labico nel campionato di Prima categoria. La formazione di mister Alfio Nuzzi giocherà sul campo del Bellegra e sarà subito chiamata ad un test significativo. «Con loro sono state sempre autentiche battaglie sportive – sorride Armando Milana, attaccante classe 1983 e capitano del gruppo labicano – C’è sempre stata grande correttezza e rispetto, ma sappiamo che ci sarà da sudare per uscire con un risultato positivo da quel campo». Un mese abbondante di preparazione, ma ora la Dinamo Labico è chiamata a fare sul serio. «Dobbiamo dimenticarci la passata stagione: in Seconda categoria abbiamo vinto tantissime partite, spesso dominando gli avversari di turno. Quest’anno sarà tutto più complicato perché questa categoria e in particolare il nostro girone è pieno di avversari tosti». Milana ha giocato in Promozione con la maglia del Fonte Nuova nove anni fa e prima ancora con una squadra di Centocelle in Prima categoria, poi è “tornato a casa” vestendo la maglia della squadra del suo paese e partecipando alla graduale risalita della Dinamo Labico. «Sicuramente il livello rispetto a qualche anno fa è diverso, ma la Prima categoria rimane sempre un torneo duro da affrontare. Noi dobbiamo farci trovare pronti, ma le sensazioni sono positive». Il capitano è uno dei pochi reduci del vecchio gruppo. «Sono cambiati tanti interpreti, ma credo che i nuovi innesti siano di valore e ci possano dare una mano in questa stagione. Non so a che punto siamo attualmente, ma sappiamo che c’è da lavorare ancora tanto». In chiusura il capitano ci tiene a fare un saluto all’ormai ex direttore sportivo Natale Giovannetti, che ha lasciato il suo incarico pochi giorni fa. «Una persona con cui ho avuto ottimi rapporti e che si è impegnato tanto per la Dinamo Labico. Lo saluto e lo ringrazio anche pubblicamente» conclude Milana.