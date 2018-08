Dinamo Labico calcio, il ds Giovannetti presenta gli acquisti e parla delle altre novità

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RomaToday

Labico (Rm) – La Dinamo Labico si appresta a iniziare la preparazione in vista della nuova avventura nel campionato di Prima categoria. La formazione del presidente Renato Campana si è mossa molto sul mercato per farsi trovare pronta per la nuova avventura. Il direttore sportivo Natale Giovannetti ha chiuso gli accordi con il portiere Alessandro Rovitelli (proveniente dal Real Velletri), coi difensori Luca Luciani (Palestrina), Emanuele Ansini (Castelverde), Francesco Marsili (Praeneste) ed Egidio Proietti (Praeneste), coi centrocampisti Luca Indraccolo (Rebibbia), Lahm Baye (Rebibbia), Verna (Atletico Torrenova), Niola (Praeneste) e Alessandro Granati (Vis Artena) e con l’attaccante Gianluca Antonucci (Rebibbia). Diversi anche i confermati del vecchio gruppo che ha fatto molto bene nella passata stagione piazzandosi al secondo posto in Seconda categoria, mentre tornerà a far parte della squadra anche il difensore Emanuele Simboli che non aveva potuto essere presente l’anno scorso per motivi lavorativi. «Vorrei salutare tutti i ragazzi che ci hanno lasciato in estate, hanno sempre mostrato grande spirito di sacrificio nella passata stagione – dice Giovannetti – Un pubblico ringraziamento anche a tutta la società per avermi confermato la fiducia pure in questa stagione. L’organico che abbiamo messo a disposizione del confermato mister Alfio Nuzzi è completo, ma se capiterà qualche occasione nei prossimi giorni la valuteremo». La squadra inizierà la preparazione da lunedì prossimo a Carchitti. «Il Comune, con in testa il sindaco Danilo Giovannoli, ha messo in cantiere i lavori per il rifacimento del manto in sintetico e quindi nel pre-campionato ci alleneremo a Carchitti. Approfitto per ringraziare la società Nuova Carchitti e l’Amministrazione di Palestrina per l’ospitalità concessa». L’obiettivo della nuova Dinamo Labico è abbastanza chiaro. «Il livello del campionato è sicuramente alto, ma noi cercheremo di fare bene e confermarci in questa categoria» rimarca Giovannetti che poi parla di un’altra grande novità in programma. «Il prossimo 28 agosto, la società aprirà ufficialmente le iscrizioni per i gruppi giovanili sia di agonistica, ma in particolare di Scuola calcio. E’ un passo in avanti per strutturare ancora meglio questo club che vuole consolidarsi nel tempo».