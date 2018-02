Dinamo Labico calcio: il bilancio di Raimondi

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RomaToday

Labico (Rm) – Una pausa di lavoro per la Dinamo Labico. La squadra di mister Alfio Nuzzi sta preparando il ritorno in campionato: avverrà domenica 4 marzo sul campo della Nuova Canarini Rocca di Papa, formazione che all’andata inflisse una cocente sconfitta casalinga a Milana e compagni. «Indubbiamente abbiamo voglia di rivalsa per quel k.o. – dice l’esterno di centrocampo classe 1987 Diego Raimondi – Quella partita fu abbastanza sfortunata come anche altre in avvio di stagione, ma ora stiamo bene e vogliamo fare un ottimo finale di stagione». La Dinamo Labico è terza in classifica nel girone G di Seconda categoria dominato dall’Acds, con lo Sporting San Cesareo secondo a +4 dai labicani e dal Pro Appio che al momento condividono il terzo posto. «Credo che la stagione sia sicuramente positiva fino a questo momento, anzi ci manca pure qualche punto dovuto a qualche episodio sfortunato e a una fase iniziale di campionato in cui abbiamo pagato il fatto di essere un gruppo nuovo. Avevamo bisogno di conoscerci, ma una volta trovata la quadratura il gruppo ha cominciato a rendere secondo le aspettative». Prima della pausa è arrivato un pareggio interno con l’Oir (rocambolesco 2-2) che ha un po’ frenato la rincorsa al secondo posto della squadra di Nuzzi, ma Raimondi ha bene in testa quale deve essere l’obiettivo della Dinamo Labico. «Dobbiamo quantomeno difendere il terzo posto e poi vedere cosa succede». L’ex capitano del Montelanico si dice molto soddisfatto della sua prima stagione nel club labicano. «La società ci è sempre stata vicina e si è creato davvero un bel gruppo tra i vecchi e i nuovi arrivati. Devo fare un plauso anche pubblicamente a quello che stanno facendo mister Alfio Nuzzi e il direttore sportivo Natale Giovannetti: due persone speciali che stanno dando un grandissimo contributo affinchè la Dinamo Labico possa essere protagonista fino in fondo».