Vola Lazio vola: biancocelesti ai quarti di Europa League. Dinamo Kiev spazzata via

La Lazio vola ai quarti di Europa League. A Kiev i biancocelesti vincono 2 a 0 contro la Dinamo nel ritorno degli ottavi coppa. All'Olimpiyskyi è Lucas Leiva a sbloccare il match. Nel finale Stefan De Vrij certifica il passaggio del turno. Domani il sorteggio.

Inzaghi deve fare a meno di Milinkovic-Savic, per un riacutizzarsi di un affaticamento muscolare. A centrocampo al suo posto non c'è Murgia, come si pensava alla vigilia, ma Luis Alberto arretrato sulla linea a cinque. E sulla trequarti ci va Felipe Anderson, per fare da spalla ad Immobile. La prima fiammata, manco a dirlo, è di Immobile ma Kadar, a porta vuota, salva la Dinamo.

La Lazio tiene il pallino del gioco e al 24' passa. Sugli sviluppi di un corner Lucas Leiva salta in area di rigore, viene perso dalla difesa e di testa indirizza nel sacco. E' 1 a 0. I biancocelesti dominano ma Immobile e Luis Alberto vanno solo vicini al raddoppio. Al 42' Felipe Anderson innesca Immobile in area con un pallone perfetto. L'attaccante di Torre Annunziata ci prova di punta, ma il portiere respinge e Kadar mette in angolo. Nell'occasione il difensore della Dinamo si fa male ed alza bandiera bianca.

Prima dell'intervallo proteste vibranti della Lazio. Boyko esce al limite dell'area, Immobile prova a scavalcarlo con un pallonetto, ma il portiere ci mette le mani fuori area. Per l'arbitro è tutto regolare. La ripresa si apre con gol pazzesco mangiato da Patric che, a Boyko battuto, arriva col corpo all'indietro e da due passi spara alto.

Gli ospiti dominano ma la qualificazione resta in equilibrio. Gli ultimi 20 minuti sono intensi. Nel finale, però, arriva il decisivo 2 a 0. Luis Alberto batte il calcio d'angolo e pesca Luiz Felipe, bravo ad allungare la traiettoria per De Vrij, sul secondo palo. L'olandese da lì trova la zampata vincente. E' il gol della qualificazione. La Lazio vola ai quarti di Europa League.

Il tabellino di Dinamo Kiev-Lazio

Dinamo Kiev (4-2-3-1) - Boyko; Kędziora, Burda, Kádár (45' Shabanov), Pivarić; Shepeliev, Buialsky; Tsygankov, Moraes, Morozyuk (57' Gonzalez); Besedin (71' Mbokani). A disp. Rudko, Khacheridi, Alibekov, Shaparenko. All. Khatskevich.

Lazio (3-5-1-1) - Strakosha; Luiz Felipe, de Vrij, Radu; Patric (72' Marusic), Parolo, Leiva, Luis Alberto, Lulic (68' Lukaku); Felipe Anderson; Immobile (82' Caicedo). A disp. Guerrieri, Wallace, Bastos, Murgia, Nani. All. Inzaghi.

Marcatori - Lucas Leiva (L), De Vrij (L)

Ammoniti - Luiz Felipe (L), Junior Moraes (D), Shabanov (D)