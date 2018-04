Roma-Liverpool, Di Francesco: "Credo nella rimonta. Tifosi violenti rovinano nostra immagine"

La Roma crede nella rimonta sul Liverpool. Il tecnico Eusebio Di Francesco ne è certo e lo dichiara, a gran voce, anche nella trasmissione 'Che tempo che fa', su Rai 1. Prima il siparietto con Fabio Fazio che ha ricevuto in regalo la maglia di Federico Fazio, il 'comandante' giallorosso, poi la dichiarazione di intenti: "Sono venuto qui per lanciare un messaggio: io ci credo. Questa squadra ha disputato già due partite veramente importanti in Europa, arrivando in semifinale, però il mio modo di pensare è di non accontentarsi mai, quindi vogliamo credere in questa rimonta sul Liverpool".

"Nel nostro mondo, regna il pessimismo; io, invece, sono ottimista. Abbiamo fatto qualcosa di straordinario fino a ora. Siamo arrivati in semifinale ma vogliamo credere anche in questa altra rimonta", dice ancora. Insomma la Roma vuole l'impresa. La seconda dopo quella contro il Barcellona.

Poi il pensiero sul tifo violento. "Sono totalmente d'accordo con Pallotta e contrario a ogni forma di violenza. Sono da allontanare tutti, questi tifosi - aggiunge - Una minoranza di questi personaggi, che non hanno niente a che vedere col tifo e la passione per lo sport, può andare a rovinare l'immagine di una tifoseria grandissima sotto tutti i punti di vista".

La conclusione è sulla corsa Scudetto. "Non credo che il discorso sia chiuso ma, dopo la partita del Napoli, penso sia favorita la Juventus. Anche se la Juve deve venire a giocare da noi. Noi determinanti? Sì, ma per noi stessi, non per gli altri", ha tagliato corto Di Francesco.