"Dire forza Roma? Piuttosto mi butto da un grattacielo o da un aereo"

Forza Roma mai. Parola di Paolo Di Canio che ieri è stato ospite di 'Tennis & Friends', la manifestazione promossa dal Policlinico Gemelli al Foro Italico. Intervistato da Supertennis, l'ex attaccante della Lazio alla richiesta di un Forza Roma fioretto per la nobile causa ha così risposto: "Mi butto da un aereo o da un grattacielo senza paracadute per questa causa, ma quel fioretto non la posso fare". Appassionato di padel, Di Canio ha sfidato l'ex romanista Candela: "Vincent è veramente bravo, tecnicamente forte come lo era da calciatore, ha colpi e numeri incredibili, alla fine è stato aiutato da un altro laziale e hanno vinto loro".