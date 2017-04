Derby, la Curva Sud torna all'Olimpico: "Ricordiamo al mondo i colori della Capitale"

L'Olimpico è pronto a riempirsi in vista del derby di domani 4 aprile. In Coppa Italia la Curva Sud tornerà allo stadio e per la gara contro la Lazio sarà prevista anche una coreografia come sottolinea il Gruppo Roma del tifo caldo giallorosso: "Il nostro rientro è alle porte e la nostra amata Roma ha bisogno più che mai della sua gente, della sua Curva".

"Ogni tifoso porti una bandiera grande o piccola che sia, un vessillo e tanta tanta voce, perché martedì non conta il risultato oppure il gioco, ma tifarla ad oltranza con l’orgoglio che abbiamo noi romanisti", si legge in un comunicato che poi chiude: "Ricordiamo al mondo quanto sono belli e importanti i colori della Capitale".