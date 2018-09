Derby Roma Lazio: si gioca sabato 29 settembre alle 15

Il primo derby della stagione, Roma Lazio, si giocherà sabato 29 settembre alle 15. E' quanto ha stabilito la Lega rendendo oggi noti gli anticipi e i posticipi da qui dicembre. Si gioca quindi in anticipo anche perché il 2 ottobre la Roma sarà impegnata nella seconda giornata di Champions League contro il Viktoria Plzen. Un derby che arriva (ma questo si sapeva già) dopo il turno infrasettimanale in cui la Roma ospiterà il Frosinone e la Lazio andrà in trasferta ad Udine.

Di seguito tutti gli anticipi e posticipi fino a dicembre.



Il programma della 4^ giornata: anticipi e posticipi e come vederli

Gli anticipi di sabato 15 settembre 2018

Inter-Parma ore 15 - SKY

Napoli-Fiorentina ore 18 - SKY

Frosinone-Sampdoria ore 20.30 - DAZN

Le partite di domenica 16 settembre 2018

Roma-Chievo ore 12.30 – DAZN

Juventus-Sassuolo ore 15.00 – da definire

Genoa-Bologna ore 15.00 – da definire

Udinese-Torino ore 15.00 – da definire

Empoli-Lazio ore 18.00 - SKY

Cagliari-Milan ore 20.30 – SKY

Il posticipo di lunedì 17 settembre 2018

Spal-Atalanta ore 20.30 - SKY



Il programma della 5^ giornata: anticipi e posticipi e come vederli

L’anticipo di venerdì 21 settembre 2018

Sassuolo-Empoli ore 20.30 – SKY

Gli anticipi di sabato 22 settembre 2018

Parma-Cagliari ore 15 - SKY

Sampdoria-Inter ore 18 - SKY

Fiorentina-Spal ore 20.30 - DAZN

Le partite di domenica 23 settembre 2018





Torino-Napoli ore 12.30 – DAZN

Bologna-Roma ore 15.00 – da definire

Chievo-Udinese ore 15.00 – da definire

Lazio-Genoa ore 15.00 – da definire

Milan-Atalanta ore 18.00 - SKY

Frosinone-Juventus ore 20.30 – SKY



Il programma della 6^ giornata: anticipi e posticipi e come vederli

L’anticipo di martedì 25 settembre 2018

Inter-Fiorentina ore 21.00 – da definire

Le partite di mercoledì 26 settembre 2018

Udinese-Lazio ore 19.00 – da definire

Atalanta-Torino ore 21.00 – da definire

Cagliari-Sampdoria ore 21.00 – da definire

Genoa-Chievo ore 21.00 – da definire

Juventus-Bologna ore 21.00 – da definire

Napoli-Parma ore 21.00 – da definire

Roma-Frosinone ore 21.00 – da definire

I posticipi di giovedì 27 settembre 2018

Spal-Sassuolo ore 19.00 – da definire

Empoli-Milan ore 21.00 – da definire

Il programma della 7^ giornata: anticipi e posticipi e come vederli

Gli anticipi di sabato 29 settembre 2018

Roma-Lazio ore 15 – SKY

Juventus-Napoli ore 18 - SKY

Inter-Cagliari ore 20.30 - DAZN

Le partite di domenica 30 settembre 2018

Bologna-Udinese ore 12.30 – DAZN

Chievo-Torino ore 15.00 – da definire

Fiorentina-Atalanta ore 15.00 – da definire

Frosinone-Genoa ore 15.00 – da definire

Parma-Empoli ore 18.00 - SKY

Sassuolo-Milan ore 20.30 – SKY

Il posticipo di lunedì 1 ottobre 2018

Sampdoria-Spal ore 20.30 – SKY



Il programma dell’8^ giornata: anticipi e posticipi e come vederli

L’anticipo di venerdì 5 ottobre 2018

Torino-Frosinone ore 20.30 - SKY

Gli anticipi di sabato 6 ottobre 2018

Cagliari-Bologna ore 15 - SKY

Udinese-Juventus ore 18 - SKY

Empoli-Roma ore 20.30 - DAZN

Le partite di domenica 7 ottobre 2018

Genoa-Parma ore 12.30 – DAZN

Atalanta-Sampdoria ore 15.00 – da definire

Milan-Chievo ore 15.00 – da definire

Lazio-Fiorentina ore 15.00 – da definire

Napoli-Sassuolo ore 18.00 - SKY

Spal-Inter ore 20.30 – SKY



Il programma della 9^ giornata: anticipi e posticipi e come vederli

Gli anticipi di sabato 20 ottobre 2018

Roma-Spal ore 15 - SKY

Juventus-Genoa ore 18 - SKY

Udinese-Napoli ore 20.30 - DAZN

Le partite di domenica 21 ottobre 2018

Frosinone-Empoli ore 12.30 – DAZN

Bologna-Torino ore 15.00 – da definire

Chievo-Atalanta ore 15.00 – da definire

Parma-Lazio ore 15.00 – da definire

Fiorentina-Cagliari ore 18.00 - SKY

Inter-Milan ore 20.30 – SKY

Il posticipo di lunedì 22 ottobre 2018

Sampdoria-Sassuolo ore 20.30 – SKY



Il programma della 10^ giornata: anticipi e posticipi e come vederli

Gli anticipi di sabato 27 ottobre 2018

Atalanta-Parma ore 15 - SKY

Empoli-Juventus ore 18 - SKY

Torino-Fiorentina ore 20.30 - DAZN

Le partite di domenica 28 ottobre 2018

Sassuolo-Bologna ore 12.30 – DAZN

Cagliari-Chievo ore 15.00 – da definire

Genoa-Udinese ore 15.00 – da definire

Spal-Frosinone ore 15.00 – da definire

Milan-Sampdoria ore 18.00 - SKY

Napoli-Roma ore 20.30 – SKY

Il posticipo di lunedì 29 ottobre 2018

Lazio-Inter ore 20.30 - SKY



Il programma dell’11^ giornata: anticipi e posticipi e come vederli

L’anticipo di venerdì 2 novembre 2018

Napoli-Empoli ore 20.30 - SKY

Gli anticipi di sabato 3 novembre 2018

Inter-Genoa ore 15 - SKY

Fiorentina-Roma ore 18 - SKY

Juventus-Cagliari ore 20.30 - DAZN

Le partite di domenica 4 novembre 2018

Lazio-Spal ore 12.30 – DAZN

Chievo-Sassuolo ore 15.00 – da definire

Parma-Frosinone ore 15.00 – da definire

Sampdoria-Torino ore 15.00 – da definire

Bologna-Atalanta ore 18.00 - SKY

Udinese-Milan ore 20.30 – SKY



Il programma della 12^ giornata: anticipi e posticipi e come vederli

L’anticipo di venerdì 9 novembre 2018

Frosinone-Fiorentina ore 20.30 - SKY

Gli anticipi di sabato 10 novembre 2018

Torino-Parma ore 15 - SKY

Genoa-Napoli ore 18 - SKY

Spal-Cagliari ore 20.30 - DAZN

Le partite di domenica 11 novembre 2018

Atalanta-Inter ore 12.30 – DAZN

Chievo-Bologna ore 15.00 – da definire

Empoli-Udinese ore 15.00 – da definire

Roma-Sampdoria ore 15.00 – da definire

Sassuolo-Lazio ore 18.00 - SKY

Milan-Juventus ore 20.30 – SKY



Il programma della 13^ giornata: anticipi e posticipi e come vederli

Gli anticipi di sabato 24 novembre 2018

Udinese-Roma ore 15 - SKY

Juventus-Spal ore 18 - SKY

Inter-Frosinone ore 20.30 - DAZN

Le partite di domenica 25 novembre 2018

Parma-Sassuolo ore 12.30 – DAZN

Bologna-Fiorentina ore 15.00 – da definire

Empoli-Atalanta ore 15.00 – da definire

Napoli-Chievo ore 15.00 – da definire

Lazio-Milan ore 18.00 - SKY

Genoa-Sampdoria ore 20.30 – SKY

Il posticipo di lunedì 26 novembre 2018

Cagliari-Torino ore 20.30 - SKY



Il programma della 14^ giornata: anticipi e posticipi e come vederli

Gli anticipi di sabato 1 dicembre 2018

Spal-Empoli ore 15 - SKY

Fiorentina-Juventus ore 18 - SKY

Sampdoria-Bologna ore 20.30 - DAZN

Le partite di domenica 2 dicembre 2018

Milan-Parma ore 12.30 – DAZN

Frosinone-Cagliari ore 15.00 – da definire

Sassuolo-Udinese ore 15.00 – da definire

Torino-Genoa ore 15.00 – da definire

Chievo-Lazio ore 18.00 - SKY

Roma-Inter ore 20.30 – SKY

Il posticipo di lunedì 3 dicembre 2018

Atalanta-Napoli ore 20.30 - SKY



Il programma della 15^ giornata: anticipi e posticipi e come vederli

L’anticipo di venerdì 7 dicembre 2018

Juventus-Inter ore 20.30 - SKY

Gli anticipi di sabato 8 dicembre 2018

Napoli-Frosinone ore 15 - SKY

Cagliari-Roma ore 18 - SKY

Lazio-Sampdoria ore 20.30 - DAZN

Le partite di domenica 9 dicembre 2018

Sassuolo-Fiorentina ore 12.30 – DAZN

Empoli-Bologna ore 15.00 – da definire

Parma-Chievo ore 15.00 – da definire

Udinese-Atalanta ore 15.00 – da definire

Genoa-Spal ore 18.00 - SKY

Milan-Torino ore 20.30 – SKY



Il programma della 16^ giornata: anticipi e posticipi e come vederli

Gli anticipi di sabato 15 dicembre 2018

Inter-Udinese ore 18 - SKY

Torino-Juventus ore 20.30 - DAZN

Le partite di domenica 16 dicembre 2018

Spal-Chievo ore 12.30 – DAZN

Fiorentina-Empoli ore 15.00 – da definire

Frosinone-Sassuolo ore 15.00 – da definire

Sampdoria-Parma ore 15.00 – da definire

Cagliari-Napoli ore 18.00 - SKY

Roma-Genoa ore 20.30 – SKY

Il posticipo di lunedì 17 dicembre 2018

Atalanta-Lazio ore 20.30 – SKY

Il posticipo di martedì 18 dicembre 2018

Bologna-Milan ore 20.30 – SKY